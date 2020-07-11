Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki Haftanin'de, 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB, sevindirici haberi resmi Twitter hesabından duyurdu.

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.