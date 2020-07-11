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    • 11.07.2020 10:28
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    8 'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    , "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında bölgesinde tespit edilen 8 'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    Milli Savunma Bakanlığı (), devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki 'de, 8 'lı in etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB, sevindirici haberi resmi Twitter hesabından duyurdu.

    Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

    Haberler Güncel 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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