Ayasofya’da bugün namaz kılınır mı? Ayasofya açık mı ibadet edilir mi? İlk namaz ne zaman?

Ayasofya'da bugün namaz kılınır mı? Ayasofya ilk namaz ne zaman? Ayasofya açık mı ibadet edilir mi? İstanbul'un tarihi ve dini sembollerinden birisi olan, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Ayasofya'nın cami statüsüne dönüştürülmesinin ardından Ayasofya'da namazın ne zaman kılınacağı merak edilmeye başlandı. Ayasofya'da bugün namaz kılınır mı? Ayasofya ilk namaz ne zaman? Ayasofya açık mı? İşte yanıtı!

AYASOFYA İLK NAMAZ NE ZAMAN?

Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve frekslere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Ancak bu seçenek ön plana çıkmıyor. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.