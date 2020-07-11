Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii nasıl gidilir? Ayasofya Camii ulaşımı nasıl?

Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii nasıl gidilir? Günlerdir Türkiye'nin en önemli konusu olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine dair karar belirlendi. Danıştay'ın aldığı kararla Ayasofya ibadete açıldı. Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası ibadet etmek için Ayasofya'ya gitmek isteyenler Ayasofya Camii nasıl gidilir sorusuna yanıt arıyor. Ayasofya Camii nerede? İşte yanıtı!

AYASOFYA CAMİİ NASIL GİDİLİR?

Ayasofya İstanbul'un Fatih ilçesi Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camii Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı üçgenin tam ortasında yer almaktadır. Ayasofya Camii'ne toplu taşıma ile T1 Kabataş – Bağcılar tramvayı ile ulaşım sağlanmaktadır. T1 Gülhane ve Sultanahmet duraklarında inilerek Ayasofya Camii'ne rahatlıkla ulaşılabilir.