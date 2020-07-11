Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii nasıl gidilir? Ayasofya Camii ulaşımı nasıl?

Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii nasıl gidilir? Günlerdir Türkiye'nin en önemli konusu olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine dair karar belirlendi. Danıştay'ın aldığı kararla Ayasofya ibadete açıldı. Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası ibadet etmek için Ayasofya'ya gitmek isteyenler Ayasofya Camii nasıl gidilir sorusuna yanıt arıyor. Ayasofya Camii nerede? İşte yanıtı!
AYASOFYA CAMİİ NASIL GİDİLİR?
Ayasofya İstanbul'un Fatih ilçesi Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camii Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı üçgenin tam ortasında yer almaktadır. Ayasofya Camii'ne toplu taşıma ile T1 Kabataş – Bağcılar tramvayı ile ulaşım sağlanmaktadır. T1 Gülhane ve Sultanahmet duraklarında inilerek Ayasofya Camii'ne rahatlıkla ulaşılabilir.
Sultanahmet'e en pratik ulaşım yolu Bağcılar-Kabataş arası Tramvay (T1 hattı). Tramvay'ın Sultanahmet durağı var. Taksim'den geliyorsanız, füniküler ile Kabataş'a inip, Beşiktaş'tan geliyorsanız otobüs ile veya yürüyerek Kabataş'a gelip, Kabataş'tan da tramvay ile,Üsküdar veya Kadıköy'den geliyorsanız, önce şehir hatları vapurları ile Eminönü'ne gelip, Eminönü'nden de tramvay ile, Ayrıca, Marmaray (Üsküdar'dan) veya tren ile Sirkeci durağında inip, yine tramvay ile Sultanahmet'e ulaşım sağlayabilirsiniz.
Raylı sistemler için İstanbul Raylı Sistemler Haritası, İETT Belediye Otobüs sefer ve durakları için İETT Hat ve Durak Arama ve şehir hatları vapurları için İstanbul Şehir Hatları Vapur Seferleri sayfasına bakabilirsiniz. Sultanahmet meydanı ve çevresi araç trafiğine kapalı olduğundan dolayı, Sultanahmet'e özel araç ile gelinmesi tavsiye edilmemektedir.
AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?
1923'te cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de, Ayasofya 1931'de kapatıldı. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürülmüştür
Ayasofya Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında dönemine göre 5 yıl gibi kısa bir sürede İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür.