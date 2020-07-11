"TELEFONLA GÖRÜŞTÜKTEN 3 DAKİKA SONRA ŞEHİT OLMUŞ"

O geceyi ve o anları unutamadığını ifade eden Serin, şunları söyledi:

"Eşim, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda keskin nişancı olarak görevliydi, aynı zamanda eğitmendi. 15 Temmuz gecesi evdeydim, eşim de görevden gelmişti ve izne ayrılmıştı. Memlekete gidecektik, onun için bavul hazırlıyordum. Saat 22.30 gibi bir telefon geldi ve bütün güvenlik güçleri göreve çağrıldı. Eşim hemen ayaklandı, ancak bana bir şey söylemedi. Televizyondaki haberleri gördük. Eşim 2 dakika içinde hazırlandı ve bana hiçbir şey söylemedi. Evden çıkarken sadece bana uzun süre sarıldı. Normalde eşim göreve giderken güler yüzle evden çıkardı, arabaya binene kadar bana el sallardı. Ancak o gün bana hiçbir şey söylemedi, vedalaşır gibi sarıldı ve gitti. Hatta anlam veremedim. Daha sonra Gölbaşı'na gitti. Oraya gittiğinde ilk bomba atılmıştı. Eşim, ben merak etmeyeyim diye nizamiyenin arka tarafına geçmiş ve beni aramış. 'Beni merak etme, ben iyiyim. Arayanlar oluyor, cevap veremiyorum. Herkese iyi olduğumu söyle' dedi. Arkadaşlarının söylediğine göre nizamiyeden ön tarafa doğru yürürken, yani benimle konuştuktan 3 dakika sonra bomba atılıyor ve eşim orada şehit oluyor."