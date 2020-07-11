11 Temmuz Sayısal Loto sonuçları çekilişin ardından duyuruldu. Bu hafta çarşamba günü saat 21.45'te yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 212 bin 242 lira 47 kuruş devretti. Sayısal Loto oynayan kişiler sonuçları öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralara ikramiye isabet etti? İşte haftanın kazanan numaraları...

11 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları için çekiliş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.