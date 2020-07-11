11 Temmuz Sayısal Loto sonuçları çekilişin ardından duyuruldu. Bu hafta çarşamba günü saat 21.45'te yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 212 bin 242 lira 47 kuruş devretti. Sayısal Loto oynayan kişiler sonuçları öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralara ikramiye isabet etti? İşte haftanın kazanan numaraları...
11 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto sonuçları için çekiliş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1338. çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 10, 18, 28 ve 43 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 212 bin 242 lira 47 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 81 bin 157 lira 33 kuruşluk ikramiye devretti.