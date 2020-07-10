Levent Özeren kimdir, kaç yaşında? Levent Özeren gözaltına alındı!

Levent Özeren kimdir? Gözaltına alınan Levent Özeren kimdir, kaç yaşında, nereli? Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medya hesabından hakaret içerikli sözler paylaşan İyi Partili Levent Özeren, Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. İyi Partili Özeren'in Semiha Yıldırım hakkındaki paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Peki, Levent Özeren kimdir? İşte Levent Özeren kim sorusunun yanıtı!

NE OLDU?

İyi Partili Özeren'in Semiha Yıldırım hakkındaki paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde oturduğu evinde gözaltına aldı. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren'in Bursa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.