Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, son dönemde merkez Şenyayla ve Varto ilçesi Kolan bölgelerinde icra edilen başarılı operasyonlarda terör örgütüne ait 3 depo tespit edildiği belirtildi.