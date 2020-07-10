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    • 10.07.2020 18:29
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    terör örgütü /'ya ağır darbe vurdu

    İl Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda tespit edilen 3 depoda / terör örgütüne ait çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

    Jandarmadan terör örgütüne ağır darbe

    Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, son dönemde merkez Şenyayla ve Varto ilçesi Kolan bölgelerinde icra edilen başarılı operasyonlarda terör örgütüne ait 3 depo tespit edildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Depoların içerisinde, 1 adet makineli tüfek, 11 adet el bombası, 33 adet roketatar mühimmatı, bin 269 adet muhtelif cins ve çapta mühimmat, 11 adet tüfek şarjörü, 27 adet elektrikli fünye, 9 adet EYP düzeneği, 6 adet büyük mutfak tüpü, 2 adet telsiz, 1 adet akü, 1 adet ampermetre, muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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