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    • 10.07.2020 14:10
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    Dünyaca ünlü ressama ait eseri satacaklardı! Emniyetten flaş operasyon

    ’den dünyaca ünlü ressam Raffaello’e ait ‘’ isimli tabloyu satmaya çalışan iki şüpheli kıskıvrak yakalandı.

    Dünyaca ünlü ressama ait eseri satacaklardı! Yakalandılar!

    Emniyeti Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ' Kaçakçılığı' konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz günü saat 16:00 sıralarında 2 şahsın ellerinde bulunan tarihi eser tabloları satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine ekipler harekete geçti ve operasyon düzenlendi.

    Ümraniye'de yapılan operasyon neticesinde; dünyaca ünlü ressam Raffaello'e ait '' isimli tablo ele geçirildi. Salih D. (39) ve Turan D. (53) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan Salih D. (39) ve Turan D. (53) isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı.

    Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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