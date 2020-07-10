Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya cami oldu mu? Danıştay Ayasofya kararı nedir?

Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya cami oldu mu? Danıştay Ayasofya kararı merakla bekleniyor. Yeniden ibadete açılması tartışılan Ayasofya için gözler çıkacak karara çevrildi. 24 Kasım 1934'de Atatürk'ün imzasıyla yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın cami olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya kararı açıklandı mı?

AYASOFYA KARARI AÇIKLANDI MI?

Danıştay'ın Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili davada bugün kararını açıklaması bekleniyor. Karar olumlu olursa Vakıflar Genel Müdürlüğü devreye girecek, karar olumsuz olursa bu kez de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gündeme gelecek. Her iki formülde de Ayasofya ibadete açılabiliyor.

Camiye dönüştürülmesi halinde bir dizi işlemden geçirilecek Ayasofya'daki mozaik ve fresklerin, gerektiğinde kaldırılabilecek bir perde mekanizmasıyla kapatılması planlanırken, sembol yapıda ilk toplu namazın 15 Temmuz'da kılınabileceği ifade ediliyor.