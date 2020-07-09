



Tarım ve Orman Bakanlığı, pazar günü başlayan Gelibolu Yarımadası'ndaki yangınların tespiti ve söndürme faaliyetlerinde insansız hava aracı (İHA), uçak, helikopter, termal drone dahil teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığını bildirdi.

Bakanlık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, pazartesi Gelibolu Yarımadası Pazarlı köyü civarında çıkan yangında "uçak kullanılmadığı ve etkin mücadele yapılmadığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.







Yangının Orman Genel Müdürlüğünün etkin mücadelesiyle 19 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alındığı, sonrasında soğutma çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu 19 saatlik süreçte bizzat Bakanımız tarafından yangının seyri, yapılan çalışmalar ve alınan önlemler, detaylı olarak kamuoyuna aktarılmış ve halkımız bilgilendirilmiştir. Hal böyleyken Akşener, süreci takip edememiş ya da doğru bilgilendirilmemiş olsa gerek ki 7 Temmuz'da TBMM Parti Grup Toplantısı'nda Gelibolu yangınında 'uçak kullanılmadığı ve etkin mücadele yapılmadığını' ileri sürmüştür. Sayın Akşener, grup toplantısı öncesi konuya ilişkin bizlerden bilgi talep etseydi, bir kez de kendisini, kaç helikopter, kaç uçakla yangına müdahalede bulunulduğuna, tüm teknolojik imkanların nasıl seferber edilerek sonuç alındığına yönelik bilgilendirebilirdik. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Orman Genel Müdürlüğümüzün, yangınların tespiti ve söndürme faaliyetlerinde İHA'lardan uçaklara, helikopterlere, termal dronlara kadar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanmış olduğunu iletmek isteriz."



