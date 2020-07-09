Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, sosyal medyanın kapatılması diye bir planın olmadığını ancak düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştuğunu ifade etti. Kalın, sosyal medya için, "Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır" dedi.

Ayasofya'yla ilgili tartışmalar konusunda Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı hakkında ise Kalın, "Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir" dedi.



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