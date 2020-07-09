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    • 09.07.2020 13:49
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    Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan düzenlemesine ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu." dedi.

    Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, sosyal medyanın kapatılması diye bir planın olmadığını ancak düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştuğunu ifade etti. Kalın, sosyal medya için, "Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır" dedi.

    Ayasofya'yla ilgili tartışmalar konusunda Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" diye konuştu.

    İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı hakkında ise Kalın, "Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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