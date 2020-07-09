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    • 09.07.2020 22:08
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    Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan paylaşımı

    Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'deki 'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu bildirdi.

    Bakan Kurum, Twitter hesabından, 'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı.

    Bilim insanları ve uzman ekiplerle gölde yaptıkları rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl'ün tekrar yeşilin içinde hayat bulduğunu belirten Kurum, "Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında." ifadesini kullandı.


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