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    • 09.07.2020 19:00
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    Son dakika: 'dan havai fişek taşıyan araçtaki patlamaya ilişkin açıklama

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Valiliği'nde, Taşkısığı mahallesindeki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, Sakarya'daki patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soylu, havai fişek fabrikası için "Buranın imar izni iptal edilecek" dedi.

    Bakan Soylu'dan patlamaya ilişkin açıklama

    İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

    Özellikle bu konularda uzman, patlayıcı maddeleri imha timlerimiz var. Onlar geldi. 15 tonluk bir patlayıcının taşınmasını değerlendirdiler. Ormana yakın bir alandan daha uzağa, daha emniyetli bir alana taşınmak istendi. 1 buçuk tonluk patlayıcının taşınması yapılıyordu. Bizi ve memleketimizi üzen bir hadise ile karşı karşıya kaldı. 12 yaralı vardı. Hastanelerde 6 yaralımızın tedavisi sürüyor. Aracı süren şoförümüz ve 2 jandarmada kontrol amaçlı hastanede tutuluyor. Adli ve idari soruşturmalar devam ediyor.

    "İMAR İZNİ İPTAL EDİLECEK"
    Can ve mal güvenliği açısından tüzük açısından neler yapılabileceğini değerlendirmelerle ortaya koyduk. Çalışma izninin önce askıya alınması ve iptal edilmesi gerçekleştirilecek. Buranın imar izni iptal edilecek.

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