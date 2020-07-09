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    • 09.07.2020 18:19
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    Son dakika: takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı

    Gelen son dakika haberine göre, organize suç örgütüne yönelik açılan davanın bugünkü duruşmasında mahkeme başkanı, Adnan Oktar'ı koronavirüs önlemleri kapsamında takmadığı için duruşma salonundan çıkardı.

    Adnan Oktar duruşma salonundan çıkarıldı!

    organize suç örgütü yönelik açılan davanın bugünkü duruşmasında mahkeme başkanı salondaki herkesi koronavirüs önlemleri kapsamında takılmasının zorunluğu olduğunu söyleyerek uyardı. Tutuklu sanık Adnan Oktar, uyarılara rağmen maske takmayınca duruşma salonundan çıkarıldı.



    30. 'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında görülen duruşmada bugün sanık avukatları, savunma yaptı. Mahkeme Başkanı öğleden önce salondaki herkesi maske takması yönünde son kez uyardı. Öğle arasından sonra devam eden duruşmada tutuklu sanık Adnan Oktar'ın maske takmadığı görüldü. Mahkeme Başkanı daha önce de uyarı yaptığını yineleyerek Oktar'ın duruşma salonundan çıkarılmasını istedi.
    Oktar, jandarma eşliğinde salondan çıkarılırken "Alerjim var, o yüzden maske takamıyorum" dedi. Duruşma sanık avukatlarının savunma yapmasıyla devam etti.

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