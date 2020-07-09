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    • 09.07.2020 13:35
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    Üniversitesi kurucu Rektörü Nazmi Turan'ı 117 bin dolar dolandırmışlardı! 5 şüpheli yakalandı

    'de, telefonda 'polis' olduklarını söyleyip Üniversitesi kurucu 'nu 117 bin dolar dolandıran 2’si uyruklu, 5 şüpheli yakalandı.

    Eski rektörü 117 bin dolar dolandırdılar!
    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üniversitesi kurucu 'nun dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İddiaya göre Okumuşoğlu, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 'banka hesaplarınız ele geçirilmiş, şüphelileri yakalamak için operasyon yapıyoruz' diyen uyruklu Hasan A.M. (23) ve Mohamad E.A.A.'ya (22) 117 bin dolar teslim etti.

    Dolandırıldığını anlayan Okumuşoğlu'nun ihbarı ile takibe alınan 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları belirlenen Ali A. (35), Mehmet Ş. (41) ve İsa D.'nin (20) yakalanması için çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin 'da başka bir dolandırıcılık olayını planladıkları belirlendi.

    Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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