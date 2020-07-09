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    • 09.07.2020 11:22
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    'de ByLock operasyonu! Kritik isimler yakalandı

    'nün örgüt içerisi haberleşme uygulaması ByLock kullanan şüphelilere yönelik 'de operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında Bölge Talebe Mesulleri ve yurt müdürlerinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

    İzmir'de ByLock operasyonu! Kritik isimler yakalandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

    Edinilen bilgiye göre, 8 şüpheliye yönelik bu sabah İzmir ve Manisa illerinde yapılan operasyonda düzenlendi.

    Operasyonda, F. N. Ç. (Bölge Lise Mesulü, ev ablası, Bylock kaydı), G. N. A., (Bölge Talebe Mesulü, Bylock kaydı), A. M. (Örgüte ait bir yurtta Müdür, bylock kaydı), M. B. (Bylock kullanıcısı), B. V. (Bylock kullanıcısı) kıskıvrak yakalandı.
    Diğer 3 şüpheli ile ilgili yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Sema Alim Dalgıç/Sabah

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