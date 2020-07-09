Milli paraşütçü Oğuzkan Sadeer Çorum Bayat'ın Asmatepe mevkiinden havalandı. 8 saat 15 dakikada 296 kilometreyi aştı! Ankara ve Kırıkkale'yi geçerek Konya'ya iniş yaptı! Türkiye rekorunu kıran Saader'in başarısına sosyal medyadan tebrik yağdı.
Twitter;
Çorum'da başka ulaşım şekli yok zaten. Mantıklı
Hiç mola vermeden mi? :)
Yıllar sonra Hezarfen'in hayalini gerçekleştiren bir Türk... Gurur duydum
Görüntülerini izlerken bile korktum! Gerçekten harika bir deneyim.
O kadar saat havada yol al, ine ine Konya'ya in hayata bak
15 gün karantina alın ne getirdi belli değil
Gerçekten heyecan verici
Oğuzkan Saader'in yolculuğu radarda böyle takip edildi.
Twitter;
Çorum'da başka ulaşım şekli yok zaten. Mantıklı
Hiç mola vermeden mi? :)
Yıllar sonra Hezarfen'in hayalini gerçekleştiren bir Türk... Gurur duydum
Görüntülerini izlerken bile korktum! Gerçekten harika bir deneyim.
O kadar saat havada yol al, ine ine Konya'ya in hayata bak
15 gün karantina alın ne getirdi belli değil
Gerçekten heyecan verici
Oğuzkan Saader'in yolculuğu radarda böyle takip edildi.