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    • 09.07.2020 Gazete
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    İşte Hezarfen! 'dan 'ya yamaç paraşütüyle uçtu...

    Milli paraşütçü 'ın Asmatepe mevkiinden havalandı. 8 saat 15 dakikada 296 kilometreyi aştı! ve 'yi geçerek 'ya iniş yaptı! rekorunu kıran Saader'in başarısına sosyal medyadan tebrik yağdı.

    İşte Hezarfen!
    Milli paraşütçü Oğuzkan Sadeer Bayat'ın Asmatepe mevkiinden havalandı. 8 saat 15 dakikada 296 kilometreyi aştı! ve 'yi geçerek 'ya iniş yaptı! rekorunu kıran Saader'in başarısına sosyal medyadan tebrik yağdı.



    Twitter;

    Çorum'da başka ulaşım şekli yok zaten. Mantıklı

    Hiç mola vermeden mi? :)

    Yıllar sonra Hezarfen'in hayalini gerçekleştiren bir Türk... Gurur duydum

    Görüntülerini izlerken bile korktum! Gerçekten harika bir deneyim.

    O kadar saat havada yol al, ine ine Konya'ya in hayata bak

    15 gün karantina alın ne getirdi belli değil

    Gerçekten heyecan verici



    Oğuzkan Saader'in yolculuğu radarda böyle takip edildi.
    Haberler Güncel İşte Hezarfen! Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütüyle uçtu...
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