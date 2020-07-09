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    • 09.07.2020 14:32
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    'tan 'daki nın ardından başsağlığı

    'da meydana gelen nın ardından başsağlığı mesajı paylaşan , "#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    , 'da meydana gelen hava fişek sında şehit olan askerler ve yaralananlar için mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

    SAKARYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA
    Geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlamanın olduğu belirtildi. 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sakarya Valisi olaya ilişkin yaptığı açıklamasında "3 şehidimiz var 6 kişi yaralandı" dedi.

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sakarya'daki patlamanın ardından başsağlığı
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