Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da meydana gelen hava fişek patlamasında şehit olan askerler ve yaralananlar için mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

SAKARYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlamanın olduğu belirtildi. 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sakarya Valisi olaya ilişkin yaptığı açıklamasında "3 şehidimiz var 6 kişi yaralandı" dedi.