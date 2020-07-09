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    • 09.07.2020 Gazete
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    Genelkurmay Başkanı 'den kritik görüşme

    Genelkurmay Başkanı , mevkidaşı Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte haberin detayları ve 9 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz güncel haberler...

    Güler'den kritik görüşme
    Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, mevkidaşı Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Suriye ve Libya ile güvenlik konularını değerlendirdi.

    BOLSONARO'DAN HABER VAR
    Brezilya     Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Corona testi pozitif çıktı. Dün paylaştığı videoda tedavisinde sıtma ilacı olan Hidroksiklorokin'i kullandığı açıkladı.

    2 BİN 219 KİŞİ İYİLEŞTİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. 1.041 kişiye tanı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, 2.219 kişi iyileşti. Koca, "Kurban Bayramı'nda il bazında kısıtlamalar gündeme gelebilir" dedi.

    ABD'DEN AŞI ATAĞI
    Bilim     insanları, Corona'ya çare bulmak için kolları sıvadı. ABD, aşı geliştirilmesi için Novavax şirketine 1.6 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.

    Haberler Güncel Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den kritik görüşme
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