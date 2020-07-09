Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Rusya mevkidaşı Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Suriye ve Libya ile güvenlik konularını değerlendirdi.
BOLSONARO'DAN HABER VAR
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Corona testi pozitif çıktı. Dün paylaştığı videoda tedavisinde sıtma ilacı olan Hidroksiklorokin'i kullandığı açıkladı.
2 BİN 219 KİŞİ İYİLEŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. 1.041 kişiye tanı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, 2.219 kişi iyileşti. Koca, "Kurban Bayramı'nda il bazında kısıtlamalar gündeme gelebilir" dedi.
ABD'DEN AŞI ATAĞI
Bilim insanları, Corona'ya çare bulmak için kolları sıvadı. ABD, aşı geliştirilmesi için Novavax şirketine 1.6 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.
BOLSONARO'DAN HABER VAR
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Corona testi pozitif çıktı. Dün paylaştığı videoda tedavisinde sıtma ilacı olan Hidroksiklorokin'i kullandığı açıkladı.
2 BİN 219 KİŞİ İYİLEŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. 1.041 kişiye tanı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, 2.219 kişi iyileşti. Koca, "Kurban Bayramı'nda il bazında kısıtlamalar gündeme gelebilir" dedi.
ABD'DEN AŞI ATAĞI
Bilim insanları, Corona'ya çare bulmak için kolları sıvadı. ABD, aşı geliştirilmesi için Novavax şirketine 1.6 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.