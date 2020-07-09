Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 E-Okul giriş okul bilgisi sorgulama ekranı!

Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için MEB takvimi açıklandı. MEB takvimine okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Okullar açılmadan önce velilerin en çok merak ettiği konulardan birisi çocuğum hangi okula gidecek oldu. E-Okul giriş okul bilgisi sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki çocuğum hangi okula gidecek? İşte yanıtı!
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfası üzerinden okula başlama yaşı hesaplanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğum tarihini girdikten sonra kayıt durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
OKULA BAŞLAMA YAŞINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?
Telafi eğitimi okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, şöyle konuştu:
"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.