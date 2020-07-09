Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 E-Okul giriş okul bilgisi sorgulama ekranı!

Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için MEB takvimi açıklandı. MEB takvimine okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Okullar açılmadan önce velilerin en çok merak ettiği konulardan birisi çocuğum hangi okula gidecek oldu. E-Okul giriş okul bilgisi sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki çocuğum hangi okula gidecek? İşte yanıtı!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK SORGULA