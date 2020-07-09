9 Temmuz Süper Loto sonuçları için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan bitti. Haftanın talihli rakamları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Geçen hafta perşembe günü yapılan çekilişlerin ardından 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 917 bin 983 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar bu kapsamda haftanın sonuçlarını sorguluyor. İşte 9 Temmuz Süper Loto sonuçları
9 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI
1 - 2 - 12 - 20 - 28 - 35
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 662'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 17, 21, 36 ve 39 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 917 bin 983 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Ümraniye ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 4'üncü hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 158 bin 236 liralık ikramiye devretti.