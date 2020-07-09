MEB SON DAKİKA OKUL AÇILMA TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bakan Selçuk, "Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz. Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 31 Ağustos;'ta okullar açılabilir denilirse biz hazırız. Uzaktan eğitime de, seyreltilmiş dersler için de hazırız. Ağustos'un sonundaki tabloya göre hareket edeceğiz." diye konuştu.