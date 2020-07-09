2020-2021 MEB son dakika okul açılma tarihi değişti mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okulların açılışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Okullarda yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların açılacağı Ağustos sonuna doğru verilerin inceleneceğini ve ona göre hareket edileceğini, aksi durumlarda uzaktan eğitimlere ilişkin tüm plan ve programların hazır olduğunu söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?
Uzaktan eğitime hazır olduklarını söyleyen Ziya Selçuk, tedbirlerin yeterli olmadığı takdirde okulların 31 Ağustos tarihinde açılmayacağını ve ertelenmeyeceğini dile getirdi.
MEB SON DAKİKA OKUL AÇILMA TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Bakan Selçuk, "Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz. Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 31 Ağustos;'ta okullar açılabilir denilirse biz hazırız. Uzaktan eğitime de, seyreltilmiş dersler için de hazırız. Ağustos'un sonundaki tabloya göre hareket edeceğiz." diye konuştu.
İLKOKUL ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?
Kayıtlar henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kayıt takvimi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? E-OKUL SORGULAMA EKRANI!
MEB, öğrenci ve veli bilgilendirme sistemi olan e-okul platformuna çocukların hangi okula gideceklerini paylaşıyor. Lakin an itibari ile Bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
VELİLER TAAHHÜTNAME İMZALAYACAK!
31 Ağustosta açılacak okullarda velilere özel hazırlanmış Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" iki nüsha halinde imzalatılacak, bir nüshası velilere verilecek. İşte Taahhütname;
"Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da Kovid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim''
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapmak için öncelikle (https://eokulyd.meb.gov.tr) adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Akabinde açılan sayfada "VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ" yazan bölümde yer alan "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları doldurmanız ve "Giriş" butonuna tıklamanız gerekiyor.
E-Okul sisteminde karşınıza çıkacak ikinci kısımda ise öğrenciye ait bilgiler isteniyor. Bu kısımda Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube gibi bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından E-Okul giriş tamamlanıyor.