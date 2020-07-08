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    • 08.07.2020 14:36
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    Son dakika: : "/'nin 'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir"

    Son dakika haberine göre, (), Twitter hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü /’nin "terör koridoru hayaliyle" 'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini bildirdi.

    MSB: Faaliyetlerine izin verilmeyecek!

    (), terör örgütü /'nin "terör koridoru hayaliyle" 'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini bildirdi.

    MSB'nin Twitter hesabından, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı.

    Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB: "PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir"
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