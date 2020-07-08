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    • 08.07.2020 11:38
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    Son dakika: : bölgesinde 4, bölgesinde 3 /'li terörist gözaltına alındı!

    Gelen son dakika haberine göre, platformu Twitter'dan, "Terör örgütü /’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; bölgesinde 4, bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

    MSB duyurdu! 7 terörist yakalandı!

    Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından ve bölgesindeki faaliyetlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

    MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    Terör örgütü /'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı!
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