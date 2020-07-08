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    Son dakika: Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD'nin GKRY'yi programına dahil etmesine tepki

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin, ni (GKRY) Uluslararası ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ’de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır." ifadesini kullandı.

    Türkiye'den ABD'ye GKRY tepkisi

    Aksoy, ABD'nin GKRY'yi IMET programına dahil etmesi hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

    ABD'nin 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca GKRY'yi söz konusu programa dahil ettiğini açıkladığına işaret eden Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini dile getirdi.

    Aksoy, Ada'daki iki tarafa eşit muamelenin bir Birleşmiş Milletler (BM) ilkesi olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Daha önce de defaatle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri adımlar Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamamakta, aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır.

    İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır."

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