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    • 08.07.2020 14:51
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    , , ve sınırında silah ile ele geçirildiğini duyurdu

    Son dakika haberine göre, (), , ve hudut hatlarında 60 yarı otomatik tüfek ile ele geçirildiğini bildirdi.

    Hudut kartalları göz açtırmıyor! Çok sayıda...
    , ve sınırında silah ile ele geçirildi

    (), Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında 60 yarı otomatik tüfek ile uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için "hudut kartalları"nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

    Açıklamada, Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 60 yarı otomatik tüfek, 4 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kilo 558 gram metamfetamin, 780 kutu tarım ilacı ve 12 bin 940 paket sigara ele geçirildiği kaydedildi.

    Haberler Güncel Mİlli Savunma Bakanlığı, Van, Hatay ve Hakkari sınırında silah ile uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu
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