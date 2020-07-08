MEB PYBS bursluluk sınavı konuları neler? 2020 İOKBS'de neler çıkacak?

Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar." şeklinde konuştu.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

* Türkiye Cumhuriyetiveya Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyetivatandaşı olmak,



* Mevzuatta belirtilenkayıtve kabul şartlarını taşımak,

* Ortaokullar, imamhatiportaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'incisınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenciolmak,

* İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezasıalmamışolmak,

* Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

* Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fertbaşına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00TL'yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.