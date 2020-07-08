Kurban Bayramı yasak olacak mı? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi yaklaştıkça bayramda yasak olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Ramazan Bayramı'nda yasak getirilmiş ve vatandaşlar bayramı evde geçirmişti. Peki Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı yasak olacak mı? İşte yanıtı!

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Şu an için alınmış herhangi bir yasak kararı bulunmuyor. Vaka sayılarında artış yaşanmadığı takdirde yasak kararının alınmayacağı tahmin ediliyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt vermişti.

Koca, şunları kaydetti: "Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.