



Sultanbeyli ilçesinde ise, 5.9 gram eroin, 370 TL para, 1 adet cep telefonu, 33.7 gram bonzai ele geçirildi. Serhat Ç. (19), Abidin K. (28) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Konular ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 20 şahıstan 5'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 9 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı.





SEMA ALİM DALGIÇ/ SABAH