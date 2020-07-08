Eşi tüfekle vurmuştu! O kadın hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde eşi Fatih Cengiz tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Zahide Cengiz, 9 gündür tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cengiz'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ KIZI OLAY YERİNDE HAYATINDA KAYBETMİŞTİ

İlçede market işleten Fatih Cengiz (42), iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurmuş, daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada aynı av tüfeğiyle intihar etmişti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya şahitlik eden oğul Emre Cengiz'in ise kaçarak kurtulduğu öğrenilmişti.