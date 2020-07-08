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    • 08.07.2020 21:10
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    Eşi tüfekle vurmuştu! O kadın hayatını kaybetti

    'nın Kozan ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

    Eşi tüfekle vurmuştu! O kadın hayatını kaybetti

    'nın Kozan ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

    Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan , 9 gündür tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Cengiz'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İKİ KIZI OLAY YERİNDE HAYATINDA KAYBETMİŞTİ

    İlçede market işleten Fatih Cengiz (42), iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurmuş, daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada aynı av tüfeğiyle etmişti.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

    Olaya şahitlik eden oğul Emre Cengiz'in ise kaçarak kurtulduğu öğrenilmişti.

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