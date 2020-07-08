8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Haftanın talihli rakamları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Geçen hafta çarşamba günü yapılan çekilişlerin ardından beş artı bir bilen çıkmayınca, 819 bin 842 lira bu haftaya devretmişti. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar bu kapsamda haftanın sonuçlarını sorguluyor. İşte haftanın kazanan sayıları

8 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

11 - 12 - 20 - 30 - 33 ve +14