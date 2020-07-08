8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Haftanın talihli rakamları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Geçen hafta çarşamba günü yapılan çekilişlerin ardından beş artı bir bilen çıkmayınca, 819 bin 842 lira bu haftaya devretmişti. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar bu kapsamda haftanın sonuçlarını sorguluyor. İşte haftanın kazanan sayıları
8 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
11 - 12 - 20 - 30 - 33 ve +14
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 994'üncü çekilişinde kazandıran numaralar 9, 12, 14, 23, 30 ve artı 4 olarak belirlendi.
Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 819 bin 842 lira haftaya devretti.
Öte yandan, internetten oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 237 bin 95 liralık ikramiye devretti.