31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı sorusu hakkındaki araştırmalar Bilim Kurulu'nun toplanmasının ardından artış gösterdi Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son durum...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından konuya dair açıklama yapacak. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.