31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı sorusu hakkındaki araştırmalar Bilim Kurulu'nun toplanmasının ardından artış gösterdi Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son durum...
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından konuya dair açıklama yapacak. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
BİLİM KURULU TOPLANDI
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadeledeki son durum görüşülüyor.
Vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki veriler doğrultusunda önlemler ele alınacak.
Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ 1.GÜN - PERŞEMBE (YARIM GÜN)
31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1.GÜN- CUMA
1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2.GÜN - CUMARTESİ
2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- PAZAR
3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4.GÜN - PAZARTESİ