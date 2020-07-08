2020-2021 MEB okul kayıtları tarihi ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise kayıt günleri

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?



İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil.



LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?



Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?

Telafi eğitimi okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, şöyle konuştu:

"Ders zilimizi 31 Ağustos'ta çalacak, birinci dönemin ilk 3 haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk 3 haftasında gerçekleştirilecek.