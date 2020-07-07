Pozantı-Tarsus yolunda eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması sorunu yaşayan kamyon ve TIR şoförlerinin geçirebileceği kazaların önüne geçmek için Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan kaçış rampalarına 8 yılda, 174 aracın girdiği öğrenildi. Bakımları düzenli olarak yapılan, yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde olan rampalarının zemininde, araçları yavaşlatmak için mıcırlar kullanılıyor.