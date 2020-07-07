Adana'da koltuğa oturduğundan bu yana yaklaşık 2 bin 500 kişinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ekmeğinden ettiği mezarlık işçisi 27 yaşındaki Halil Özmen, biri engelli, bir diğeri kalbinden rahatsız olan üç çocuğuyla perişan durumda. 'Tekrar çağırırlar' diye iş kıyafetini saklayan Özmen, "Mezar kazdım, temizlik yaptım. Alın terimle çalıştım. Oğlumun engelli olduğunu bildikleri halde çıkardılar. 8 aylık kızım da kalp kapakçığından rahatsız. Maddi durumunun olmadığı için tedavi ettiremiyorum. Kiramı ödeyemiyorum" dedi. Adana'da, Mayıs 2017'de Mezarlık Daire Başkanlığı'nda işe başlayan 27 yaşındaki Halil Özmen, görevlendirildiği Asri Mezarlık'ta özveriyle çalışıp, kazandığı alın teriyle ailesini geçindirmeye çalışıyordu. 8 yaşında zihinsel ve bedensel engelli bir oğlu ile 6 yaşında bir kızı bulunan Özmen, 30 Eylül 2019'da üçüncü kez baba olmanın mutluğunu yaşasa da biri engelli 3 çocuğunun masraflarını nasıl karşılayacağını düşünmeye başladı. Bu arada yapılan kontrolde, Melek adını verdikleri kızının kalp kapakçığında sorun olduğu ortaya çıktı. Babalık sevinci kursağında kalan ve ilk şoku yaşayan Özmen, iki şoku ise kızının doğumundan bir ay sonra, 30 Ekim 2019'da "Toplu çıkış var" denilerek işine son verildiğinde yaşadı. Evinin kirasını ve kredi kartları borçlarını ödeyemeyen Halil Özmen, Asri Mezarlıkta mezarlara su dökerek, vatandaşların verdiği harçlıklarla geçimini sağlamaya çalışıyor.



'ÇOCUĞUMUN HATIRI İÇİN ÇIKARMAYIN' DİYE YALVARDIM

Haksız yere işten çıkarıldığını anlatan Özmen, "Mezarlıkta ne iş verseler yapıyordum. Gerektiğinde mezar kazıyor, gerektiğinde mezarları temizliyordum. İzinli günlerimde bile çağırdıklarında gidip alın terimle çalışıyordum. Engelli çocuğumun olduğunu bile bile işimle son verdiler. Çünkü sistemde engelli çocuğumun olduğu görülüyor. 'Çocuğumun hatırı için çıkarmayın' diye çok yalvardım ama dinlemediler. Benim siyasi partilerle hiç işim olmadı, bundan sonra olmaz. Tek derdim ailemin geçindirmek." dedi.





'BELKİ TEKRAR ÇAĞIRIRLAR DİYE 8 AYDIR İŞ ELBİSEMİ SAKLIYORUM'

Özmen "Tekrar çağırırlar diye iş elbisesini saklayıp, umutla bekledim. Ama 8 ay geçmesine rağmen arayan olmadı. Mezarları sulayarak, vatandaşların verdiği harçlıklarla evimi geçindirmeye çalışıyorum. Çok zor durumdayız. Engelli olan oğlumun gözleri de görmüyor. Küçük kızımın ise kalbinde sorun var. Tedavi edilmesi gerekiyor ama maddi durumum yok. Evimin kirasını ve diğer borçlarımı ödeyemiyorum. Eğer biraz vicdanları varsa beni tekrar işe alırlar. Çünkü ben işimi severek yapıyordum" diye konuştu.