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    • 07.07.2020 15:29
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    Bakan Soylu rakamı duyurdu! 15 günde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

    haberine göre İçişleri Bakanı , jandarma tarafından son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

    15 günde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

    İçişleri Bakanı , uyuşturucuya geçit vermediklerini belirterek, "Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık 32 milyon kök kenevir, 3,7 ton esrar yakalandı." ifadelerini kullandı.

    Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlara dikkati çekti.

    Bakan Soylu, "Uyuşturucuya geçit yok. Sadece son 15 günde Diyarbakır Lice'de yaklaşık 32 milyon kök kenevir, 3,7 ton esrar yakalandı. Jandarmamızı tebrik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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