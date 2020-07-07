SORUŞTURMA

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, eskiden ahır olarak kullanılan ve bölgede "Dam" olarak bilinen pavyonu işleten Ş.K. ile oğulları H.K. ve M.K. tarafından organize suç örgütü kurulduğu belirlenmişti.