MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? MSB Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı nasıl yapılacak?

Tercih ekranında; K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler mutlaka belirtilecek ve tercih önceliğine göre sıralanacaktır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırasına göre ve sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacaktır.

Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir.

Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden, adaylar;

a. FYT'ye katılabilmek için "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ve

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.