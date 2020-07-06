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    • 06.07.2020 10:13
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    'da iğrenç olay! ki kız çocuğu, 66 yaşındaki nin ına kurban gitti

    'un ilçesinde ismi açıklanmayan da mide bulandıran bir olay meydana geldi. Okulda olarak görev yapan 66 yaşındaki şüphelinin ki küçük kızı istismar ettiği ortaya çıktı. Olayı anlatan küçük kızın ifadesi ardından şüpheli tutuklandı. Hakkında ’nde dava açıldı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...

    Yaşlı hademe 7 yaşındaki çocuğu istismar etti!

    'nca hazırlanan iddianamede, 66 yaşındaki şüpheli Sadettin E.'nin 'de bulunan bir da olarak çalıştığı, ki mağdur kızın ise aynı okulda 2. sınıfta öğrenci olduğu belirtildi.

    Olay tarihinde şüpheli Sadettin'in mağduru yanına çağırarak cinsel olarak istismar ettiği, mağdurun ilk önce kaçtığı, ancak daha sonra şüphelinin tekrar mağdurun yanına gelerek aynı şeyi tekrarladığı kaydedildi. sonrası şüphelinin küçük kıza 'Bu olayı kimseye anlatma' diyerek telkinlerde bulunduğu ifade edildi.

    KÜÇÜK KIZ ANLATTI

    Küçük kız ifadesinde yaşadığı cinsel istismarı detaylarıyla anlattı. Şüphelinin daha sonra kendisine 'Sen benim dostumsun, bana arkadaş oldun, ben yalnızım, hakkını nasıl ödeyeceğim' şeklinde sözler söylediğini ifade etti.

    "İFADESİ GÜVENİLİR"

    İddianamede, adli görüşmeci olarak ifadede yer alan Pedagog beyanında mağdurun iletişime açık olduğunu, anlama ve kavrama becerilerinin yaşı ile uyumlu olduğunu, gerçek ve yalan tanımı yapabildiğini, ifadesinin güvenilir, uygun ve tutarlı olduğunu belirttiği yer aldı.

    SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

    Şüpheli Sadettin E.'nin ise savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, iddia edilen olayı gerçekleştirmediği, kendisine iftira atıldığını, suçsuz olduğunu beyan ettiği belirtildi. Savcılıkça, şüphelinin kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle mağduru cinsel yönden istismar ettiğinin kabul edildiği kaydedildi.

    Tutuklanan şüpheli Sadettin E.'nin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul 'nde görülecek.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

    Haberler Güncel İstanbul'da iğrenç olay! 7 yaşındaki kız çocuğu, 66 yaşındaki hademenin cinsel istismarına kurban gitti
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