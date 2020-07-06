Alabaylar çetesi kimdir? İzmirli Alabaylar kimdir?

Alabaylar kimdir? İzmirli Alabaylar çetesi kimdir? İzmir'de düzenlenen operasyonla uyuşturucu çetesi olarak bilinen Alabaylar çetesi çökertildi. Son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda toplam 59 tutuklama gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesinin çökertildiğini duyurdu.

ALABAYLAR ÇETESİ KİMDİR?

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli makamlara şükranlarımızla" ifadesine yer verdi.

Yöneticiliğini Nihat ile Sedat Alabay'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 96 kişiden 82'si gözaltına alınırken, çete yöneticisi Nihat Alabay'ın gözaltına alındığı, Sedat Alabay'ın ve 13 adamının ise halen arandığı bildirildi. Nihat ile Sedat Alabay'ın, CHP Karşıyaka Örgütü'nün önemli isimlerinden eski İlçe Başkanı Adnan Alabay'ın yeğenleri olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapıldı.