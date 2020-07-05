Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 30 Haziran'da şafak operasyonu düzenledi. Polis, İstanbul ve Sakarya'da, fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 8 adrese sabah 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çetenin elinden kaçan ve polise durumu bildiren Özbekistanlı bir kadının ihbarıyla düğmeye basan ekipler iki kentte gerçekleştirilen operasyonlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOCUK BAKICISI İLANIYLA KANDIRMIŞLAR

Bu adreslerde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler ve fuhuş yaptırıldığı belirlenen 13 yabancı uyruklu kadın Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kadınların tamamının internetten "çocuk bakıcısı aranıyor" ilanlarıyla kandırılıp yurda sokulduğu öğrenildi.

Ellerine düşen kadınların kaçmaması için pasaportlarına el konulduğu belirtildi.

SAHTE KİMLİK KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 13 adet pasaport ile geçici ikamet izin belgeleri ve yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 TL para, 9 Amerikan Doları, 28 adet cep telefonu ve 28 adet sim kartı bulundu.

13 KADIN KURTARILDI

Fuhuşa Aracılık Yapmak ve Yer Temin Etmek suçlarından haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.