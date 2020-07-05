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    • 05.07.2020 16:23
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    Son dakika: Genç kadınlara çeteden iğrenç tuzak!

    e verdikleri sahte iş ilanlarıyla kandırıp ağına düşürdükleri kadınların pasaportlarına el koyup fuhuşa zorlayan çeteye operasyon düzenlendi. Çetenin elinden kaçan bir kadının ihbarıyla düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken 13 kadın kurtarıldı. Baskın anları polis kamerasına yansıdı. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın özel haberi...

    Fuhuş çetesine operasyon!

    Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 30 Haziran'da şafak operasyonu düzenledi. Polis, ve 'da, fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 8 adrese sabah 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Çetenin elinden kaçan ve polise durumu bildiren Özbekistanlı bir kadının ihbarıyla düğmeye basan ekipler iki kentte gerçekleştirilen operasyonlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

    ÇOCUK BAKICISI İLANIYLA KANDIRMIŞLAR

    Bu adreslerde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler ve fuhuş yaptırıldığı belirlenen 13 kadın Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kadınların tamamının ten "çocuk bakıcısı aranıyor" ilanlarıyla kandırılıp yurda sokulduğu öğrenildi.

    Ellerine düşen kadınların kaçmaması için pasaportlarına el konulduğu belirtildi.

    SAHTE KİMLİK KARTLARI ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 13 adet pasaport ile geçici ikamet izin belgeleri ve yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 TL para, 9 Amerikan Doları, 28 adet cep telefonu ve 28 adet sim kartı bulundu.

    13 KADIN KURTARILDI

    Fuhuşa Aracılık Yapmak ve Yer Temin Etmek suçlarından haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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