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    • 05.07.2020 13:16
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    köstebek yuvasına döndü! Bitmek bilmeyen çalışmalar halkı isyan ettirdi

    'da yollar ve kaldırımlar şantiye alanına döndü. Çalışma yapıldığı belirtilen alanlardaki işler bir türlü bitirilmeyince halk isyan ettirdi. 'nin başlattığı ve aylardır bir türlü bitmeyen, yarım bırakılan yol ve kaldırım şantiyeleri vatandaşları ve bölge esnafını isyan ettiriyor.

    İstanbul köstebek yuvasına döndü! Halk isyan etti

    'nin başlattığı ve aylardır bitirmediği çalışmalar vatandaşları ve bölge esnafını isyan ettirdi. Kaldırımlar, yaya yolları, araç güzergahları kötü durumda...

    A Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar "Söylüyoruz ama yanımıza gelen yok ki? Başkan az önce geçti bu tarafa gelin diyoruz gelmiyor. Pandemiden önce başlayan çalışmalar hala duruyor. Günlük olarak kullandığımız işe gidip gelme yollarımız buralar. Her yer terk edilmiş şantiyelere döndü. Çalışıp bir şeyler yapıyorlar güya ama yani iyi bir çalışma görünümü vermiyor bunlar" şeklinde konuştu.

    Bebek'te de durum farklı değil. Çok sayıda dükkanın olduğu noktalarda toz toprak içinde aylarca süren çalışmalar esnafın "Pislik içinde böyle bir şey var mı. Sezonumuzu öldürdüler" yorumlarına neden oldu.

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