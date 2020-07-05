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    • 05.07.2020 18:45
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    : da yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu

    Sağlık Bakanı , Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen da yaralanan 126 kişiden 121'inin taburcu olduğunu açıkladı.

    Bakan Koca: Patlamada yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu

    Sağlık Bakanı , Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen da yaralanan 126 kişiden 121'inin taburcu olduğunu açıkladı.

    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor" dedi.

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