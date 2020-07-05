Bakan Koca: Patlamada yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 126 kişiden 121'inin taburcu olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor" dedi.