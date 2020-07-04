Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.07.2020 13:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2020 13:41
    ABONE OL

    Son dakika: , 'da Mehmetçik'le bir araya geldi! Dünyaya net mesaj: Vazgeçmemiz söz konusu değil

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'da Mehmetçik'le bir araya geldi, 'de görev yapan gemisi 'u ziyaret etti. Akar, "Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

    Vazgeçmemiz söz konusu değil

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'da Mehmetçik'le bir araya geldi, 'de görev yapan gemisi 'u ziyaret etti.

    Akar, "Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.



    "FRANSA ÖZÜR DİLEMELİ"
    , Fransız gemisinin taciz edildiği iddiasına yönelik, "Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli." dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi! Dünyaya net mesaj: Vazgeçmemiz söz konusu değil
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri