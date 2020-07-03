İzmir'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz, yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.

İzmir'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Oğuz'un 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğuna' kanaat getiren mahkeme heyeti, Oğuz'a bu suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulan Oğuz hakkında, hükümle birlikte tahliye kararı verildi.