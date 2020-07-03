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    • 04.07.2020 00:49
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    ’nın Şehzadeler ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem | , Kandilli son depremler...

    ’nın Şehzadeler ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde mal kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

    Manisa'da korkutan deprem

    verilerine göre 'nın Şehzadeler ilçesinde 00.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile 'den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.07.04 00:25:51 38.3348 38.8928 11.7 -.- 2.1 -.- UZUNHUSEYIN-KALE () İlksel
    2020.07.04 00:19:45 38.5150 27.5277 10.6 -.- 3.7 3.6 SANCAKLIUZUNCINAR-(MANISA) İlksel
    2020.07.03 23:54:55 35.0635 26.3858 5.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2020.07.03 21:34:38 38.8243 26.4178 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.07.03 20:48:37 37.7870 29.3643 0.0 -.- 1.4 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
    2020.07.03 19:50:37 37.3433 30.7953 124.7 -.- 2.1 -.- COBANPINARI-BUCAK (BURDUR) İlksel
    2020.07.03 19:19:37 39.3567 40.7142 5.0 -.- 2.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
    2020.07.03 19:18:49 37.5377 32.0235 6.7 -.- 1.7 -.- DIKILITAS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
    2020.07.03 19:06:41 39.8742 39.2040 9.4 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
    2020.07.03 18:05:39 37.7725 30.2413 5.0 -.- 2.3 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
    2020.07.03 17:11:32 36.1373 29.5638 5.0 -.- 1.5 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
    2020.07.03 16:10:23 37.1465 37.4965 0.0 -.- 2.0 -.- SUBOGAZI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
    2020.07.03 16:07:50 36.3582 28.9572 25.8 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
    2020.07.03 16:06:53 38.9475 30.0737 5.0 -.- 2.1 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
    2020.07.03 15:21:17 37.9128 28.8068 13.8 -.- 2.0 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
    2020.07.03 14:51:12 39.7292 25.6355 8.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.07.03 14:34:48 38.3473 38.9132 19.4 -.- 1.5 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
    2020.07.03 14:27:19 38.1028 27.5427 19.1 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
    2020.07.03 14:12:58 38.2690 38.7528 5.8 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    Haberler Güncel Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler...
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