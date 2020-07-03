AFAD verilerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 00.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçeler ile İzmir'den de hissedildi. Kısa süren depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 3, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Sehzadeler (Manisa)
Tarih-Saat : 04.07.2020, 00:19:45 TSİ
Enlem : 38.5235 N
Boylam : 27.5290 E
Derinlik : 6.97 km
Detay : https://t.co/UenD0HPKss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.07.04 00:25:51 38.3348 38.8928 11.7 -.- 2.1 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.07.04 00:19:45 38.5150 27.5277 10.6 -.- 3.7 3.6 SANCAKLIUZUNCINAR-(MANISA) İlksel
2020.07.03 23:54:55 35.0635 26.3858 5.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.07.03 21:34:38 38.8243 26.4178 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.03 20:48:37 37.7870 29.3643 0.0 -.- 1.4 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.07.03 19:50:37 37.3433 30.7953 124.7 -.- 2.1 -.- COBANPINARI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2020.07.03 19:19:37 39.3567 40.7142 5.0 -.- 2.7 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.07.03 19:18:49 37.5377 32.0235 6.7 -.- 1.7 -.- DIKILITAS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2020.07.03 19:06:41 39.8742 39.2040 9.4 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2020.07.03 18:05:39 37.7725 30.2413 5.0 -.- 2.3 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
2020.07.03 17:11:32 36.1373 29.5638 5.0 -.- 1.5 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2020.07.03 16:10:23 37.1465 37.4965 0.0 -.- 2.0 -.- SUBOGAZI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2020.07.03 16:07:50 36.3582 28.9572 25.8 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.07.03 16:06:53 38.9475 30.0737 5.0 -.- 2.1 -.- ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.07.03 15:21:17 37.9128 28.8068 13.8 -.- 2.0 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2020.07.03 14:51:12 39.7292 25.6355 8.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.07.03 14:34:48 38.3473 38.9132 19.4 -.- 1.5 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.07.03 14:27:19 38.1028 27.5427 19.1 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2020.07.03 14:12:58 38.2690 38.7528 5.8 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel