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    • 04.07.2020 01:54
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    lar kına gecesini kana buladı

    'nın Kozan ilçesine bağlı Bulduklu mahallesinde kına gecesinde havaya ateş açan lar kına eğlencesine katılan 2 kişiyi silahla yaraladı.

    Magandalar kına gecesini kana buladı

    'nın Kozan ilçesine bağlı Bulduklu mahallesinde kına gecesinde havaya ateş açan lar kına eğlencesine katılan 2 kişiyi silahla yaraladı.

    Edinilen bilgilere göre Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bulduklu mahallesinde düzenlenen kına gecesinde kimliği tespit edilemeyen kişi ve kişilerin havaya ateş açması üzerine kına eğlencesine katılan sonucu (49) ve (15), isimli iki kişi karnından ve bacağından yaralandı.

    Düğün magandası veya magandalarının havaya açtığı ateş kına gecesine katılan Eşe Günen ve Berat Demirelli'ye isabet ederken Günen, Kozan devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kına gecesini kana bulayan magandanın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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