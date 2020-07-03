Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2020 19:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2020 19:47
    ABONE OL

    'da toplu taşımalara i

    Koronaviürs salgını devam ederken minibüslerin fazla yolcu alması üzerine genelinde araçlarına yapıldı. Denetimler bir hafta boyunca özellikle yoğunluğun olduğu caddelerde yapılacak

    İstanbul'da toplu taşımalara koronavirüs denetimi

    Koronaviürs salgını devam ederken minibüslerin fazla yolcu alması üzerine genelinde araçlarına yapıldı. Denetimler bir hafta boyunca özellikle yoğunluğun olduğu caddelerde yapılacak

    Bir hafta boyunca gerçekleştirilecek olan denetimlerde özellikle minibüsler trafik polisleri tarafından denetlenecek.

    Trafik polisleri, kentin belirli noktalarında denetim noktası oluşturarak minibüsleri durdurdu. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, minibüslerdeki doluluk oranlarını ve yolcuların maske takıp takmadığını denetledi.

    Ekipler ayrıca araçların ve şoförlerin belgelerini de kontrol etti. Denetimlerin bir hafta boyunca özellikle yoğunluğun olduğu caddelerde yapılacağı öğrenildi.

    Haberler Güncel İstanbul'da toplu taşımalara koronavirüs denetimi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri