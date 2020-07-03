İstanbul'da toplu taşımalara koronavirüs denetimi

Koronaviürs salgını devam ederken minibüslerin fazla yolcu alması üzerine İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarına denetim yapıldı. Denetimler bir hafta boyunca özellikle yoğunluğun olduğu caddelerde yapılacak

Bir hafta boyunca gerçekleştirilecek olan denetimlerde özellikle minibüsler trafik polisleri tarafından denetlenecek.

Trafik polisleri, kentin belirli noktalarında denetim noktası oluşturarak minibüsleri durdurdu. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, minibüslerdeki doluluk oranlarını ve yolcuların maske takıp takmadığını denetledi.

Ekipler ayrıca araçların ve şoförlerin belgelerini de kontrol etti. Denetimlerin bir hafta boyunca özellikle yoğunluğun olduğu caddelerde yapılacağı öğrenildi.