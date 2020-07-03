İstanbul'da mide bulandıran olay! Bakkala giden genç kızı istismar etti

İstanbul'da 4 Mart günü saat 22:30 sıralarında annesinin bakkala gönderdiği 14 yaşındaki kız cinsel istismara uğradı. Annesinin ısrarla neden eve geç geldiğini sorması üzerine ortaya çıkan iğrenç olayda 23 yaşındaki şüpheli Habib B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"DÜKKANIN ARKA TARAFINA GÖTÜRÜP İSTİSMAR ETTİ"

Bir süre sonra mağdurun geciktiğini farkeden anne, gözlemek için evin camından dışarıya baktı. O sırada mağdurun 23 yaşındaki şüpheli Habib B.'nin çalışmış olduğu işyerinden çıktığını gördü. Daha sonra eve gelen mağdura neden geciktiğini soran anne aldığı cevap karşısında şoke oldu. Mağdur kız annesine ve polise verdiği ifadesinde, şüphelinin evlerine yakın mesafede olan bir börekçide çalıştığını ve ismini 'Zaza' olarak bildiğini, şüphelinin kendisini bakkala alışveriş yapmaya gittiği sırada yanına konuşmak için çağırdığını kaydetti. 'Zaza' ile birlikte işyerinin içine girdiklerini, şüphelinin kendisini dükkanın arka tarafına götürdüğünü ifade etti. Burada kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan mağdur kız ve annesi şüpheliden şikayetçi oldu.



ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ GENÇ KIZIN KENDİSİNE AŞIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli savunmasında, börekçide garson olarak çalıştığını, mağdurun çalıştığı işyerinin yakınlarında oturduğunu, kendisine 'seni seviyorum, ben sana aşığım' içerikli mektuplar gönderdiğini iddia etti. Mağdur kızın kendisinin dükkâna geldiğini ileri sürerek atılı suçlamaları kabul etmedi.



AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Habib B. hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SABAH/ Sema ALİM DALGIÇ

