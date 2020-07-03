Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2020 21:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2020 21:51
    ABONE OL

    'li 'den hazımsızlık! Sancaktepe'de kurban kesim alanı pankartlarını topladı

    Başkanı 'nün vatandaşları bilgilendirmek için astırdığı kurban kesim alanları pankartları, 'li tarafından toplatıldı. Sancaktepe Belediyesi Başkanı Döğücü, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu... Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadeleriyle CHP'li İBB'ye tepki gösterdi.

    'li , 'nin vatandaşlarını bilgilendirmek için astığı kurban kesim alanlarını gösteren pankartları topladı. Ne belediyeyi bilgilendiren , ne de vatandaşların bilgilenmesine ihtiyaç duydu.

    İBB KURBAN PANKARTLARINI KESTİ
    Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçeye kurban kesim alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla pankartlar asıldı. Fakat iddiaya göre pankartlar İBB ekipleri tarafından kesildi. Sancaktepe Belediye Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İBB'ye tepki gösterdi.

    Başkan Döğücü yaptığı paylaşımda, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu. Kurban kesim alanlarıyla ilgili komşularımızı bilgilendirmek için astığımız pankartları kesen İBB yönetimini kınıyorum. Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel CHP'li İBB'den hazımsızlık! Sancaktepe'de kurban kesim alanı pankartlarını topladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri