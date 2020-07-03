CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi'nin vatandaşlarını bilgilendirmek için astığı kurban kesim alanlarını gösteren pankartları topladı. Ne belediyeyi bilgilendiren İBB, ne de vatandaşların bilgilenmesine ihtiyaç duydu.

İBB KURBAN PANKARTLARINI KESTİ

Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçeye kurban kesim alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla pankartlar asıldı. Fakat iddiaya göre pankartlar İBB ekipleri tarafından kesildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İBB'ye tepki gösterdi.

Başkan Döğücü yaptığı paylaşımda, "Tahammülsüzlük, hazımsızlık, nefret diz boyu. Kurban kesim alanlarıyla ilgili komşularımızı bilgilendirmek için astığımız pankartları kesen İBB yönetimini kınıyorum. Siz ne yaparsanız yapın, biz halkımıza hizmetten geri durmayacağız" ifadelerine yer verdi.